Incidente stradale, muore ragazzo di Bagnaria Arsa (Di sabato 16 ottobre 2021) Un giovane, di 24 anni, di Bagnaria Arsa, è morto per le ferite riportate in un Incidente stradale che è avvenuto la notte scorsa, lungo la strada regionale 352, nel comune di Santa Maria la Longa.Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, il veicolo condotto dal ragazzo, giunto all’altezza della frazione di Santo Stefano Udinese, ha sbandato improvvisamente, schiantandosi contro un ponticello del canale scolmatore, che corre parallelo all’arteria.Nel tremendo impatto l’auto ha anche preso fuoco: il giovane è deceduto all’istante. Il suo corpo è stato ritrovato semi carbonizzato.Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato fin oltre l’alba per estrarre il corpo della vittima e recuperare la vettura. Leggi su udine20 (Di sabato 16 ottobre 2021) Un giovane, di 24 anni, di, è morto per le ferite riportate in unche è avvenuto la notte scorsa, lungo la strada regionale 352, nel comune di Santa Maria la Longa.Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, il veicolo condotto dal, giunto all’altezza della frazione di Santo Stefano Udinese, ha sbandato improvvisamente, schiantandosi contro un ponticello del canale scolmatore, che corre parallelo all’arteria.Nel tremendo impatto l’auto ha anche preso fuoco: il giovane è deceduto all’istante. Il suo corpo è stato ritrovato semi carbonizzato.Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato fin oltre l’alba per estrarre il corpo della vittima e recuperare la vettura.

Advertising

udine20 : Incidente stradale, muove ragazzo di Bagnaria Arsa - - PLTerreCastelli : #PLinforma #Maranosulpanaro Via Frignanese chiusa per consentire il recupero di un veicolo coinvolto in un incident… - FLiottaVioli : RT @poliziadistato: 'insieme tra la gente e per la gente” è scritto sulla targa della carrozzina elettrica che l'ispettore Omar Turani #Qu… - salernotoday : Incidente sull'A2, all'altezza di Fratte: moto contro il guardrail - ModenaPM : #ViabilitàMO #16ottobre terminati i rilievi dell’#incidente stradale in Nazionale per Carpi frazione #Ganaceto. ?? C… -