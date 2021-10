Green Pass obbligatorio, il commento della Filt Cgil Salerno (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “I lavoratori del trasporto pubblico, del porto e della logistica hanno continuato a svolgere le loro attività indispensabili, garantendo i servizi essenziali, anche nella giornata di ieri con l’introduzione del Green Pass, dimostrando grande senso di abnegazione e rispetto delle normative”. Lo scrive in una nota il segretario provinciale della fit Cgil di Salerno, Gerardo Arpino a commento della prima giornata di introduzione della Green Pass anche nella provincia di Salerno. “Come Filt Cgil Salerno abbiamo presidiato i luoghi di lavoro senza alimentare divisioni, laddove si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “I lavoratori del trasporto pubblico, del porto elogistica hanno continuato a svolgere le loro attività indispensabili, garantendo i servizi essenziali, anche nella giornata di ieri con l’introduzione del, dimostrando grande senso di abnegazione e rispetto delle normative”. Lo scrive in una nota il segretario provincialefitdi, Gerardo Arpino aprima giornata di introduzioneanche nella provincia di. “Comeabbiamo presidiato i luoghi di lavoro senza alimentare divisioni, laddove si ...

