Gf Vip 6 | decima puntata all’insegna delle sorprese Nomination inaspettate

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il reality show di Canale 5 scalda i motori: l’atmosfera in Casa è incandescente e le donne sul piede di guerra. Al Gf Vip lemandano in crisi le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsalute : Gf Vip 6, decima puntata: eliminato Amedeo Goria, tutte contro Soleil Sorge, i nominati sono… - ZonNapoli : #GFVip2021 Il riassunto della decima puntata - infoitcultura : GF VIP, eliminato e nominati: il riassunto della decima puntata - infoitcultura : Gf Vip, top e flop della decima puntata - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 decima puntata: eliminato nominati guerra tra donne - #Grande #Fratello #decima #puntata: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip decima

TGCOM

Terminata lapuntata del Gf. Amedeo Goria è il quarto eliminato e ha lasciato la casa. Ieri sera si potevano votare solo le donne, d'altronde finora sono usciti solo uomini. Alfonso Signorini invita ...... l'annuncio ad Amedeo GF, Guenda Goria si sposa: le parole di Mirko ad Amedeo GF, Guenda Goria si sposa: la reazione di Amedeo alle parole di Mirko Lapuntata del Grande Fratello, ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Poco prima del momento delle nomination, però, è andato in una ...Corsa in Rosa, oggi il talk con Ronchi, Busia, Aru, Arcadu e Frongia e in serata la comicità di Impastato. La seconda giornata dedicata al dibattito su violenza, femminicidio, diritti, linguaggio e pa ...