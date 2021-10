Francia | pensionata trovata decapitata in casa con la testa poggiata su un tavolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia pensionata

il Giornale

In questa puntata, il caso delladi Ardea (Roma) trovata morta in casa. Suo figlio ... L'Italia affronta la Spagna per raggiungere la finalissima contro la vincente trae Belgio. ...Nel vecchio Continente, in, un totale di 160.000 persone hanno protestato sabato 28 agosto,... "Il vaccino non è la soluzione", ha detto laHelene Vierondeels, che ha partecipato a ...La pensionata viveva sola in casa in una località di mare, monitorata 24 ore su 24 da uno dei figli mediante un videocollegamento da remoto ...La pensionata viveva sola in casa in una località di mare, monitorata 24 ore su 24 da uno dei figli mediante un videocollegamento da remoto ...