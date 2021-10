Draghi dimostra che col virus giocare d’anticipo si può, basta volerlo (Di sabato 16 ottobre 2021) Da quando il Covid è arrivato in Italia, ormai quasi due anni fa, non facciamo altro che ripeterci e sentirci ripetere quanto col virus occorra giocare d’anticipo. Ma al dunque, fino a ieri, eravamo sempre in ritardo: a gridare di aprire e ripartire quando invece bisognava chiudere, come tanti sindaci e tanta parte della Confindustria in quei primi drammatici momenti del 2020; a trascinare i piedi e negare l’evidenza quando invece bisognava prendere misure urgenti, come il governo Conte nell’irresponsabile autunno in cui venivamo travolti dalla prevedibilissima seconda ondata (quello dei quattro dpcm in quattro settimane); a inventare pretesti e cercare cavilli prima contro le mascherine, poi contro il lockdown, quindi contro i vaccini e infine contro il green pass, quando invece c’era solo da stringere i denti e dare una mano, come ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 ottobre 2021) Da quando il Covid è arrivato in Italia, ormai quasi due anni fa, non facciamo altro che ripeterci e sentirci ripetere quanto coloccorra. Ma al dunque, fino a ieri, eravamo sempre in ritardo: a gridare di aprire e ripartire quando invece bisognava chiudere, come tanti sindaci e tanta parte della Confindustria in quei primi drammatici momenti del 2020; a trascinare i piedi e negare l’evidenza quando invece bisognava prendere misure urgenti, come il governo Conte nell’irresponsabile autunno in cui venivamo travolti dalla prevedibilissima seconda ondata (quello dei quattro dpcm in quattro settimane); a inventare pretesti e cercare cavilli prima contro le mascherine, poi contro il lockdown, quindi contro i vaccini e infine contro il green pass, quando invece c’era solo da stringere i denti e dare una mano, come ...

Advertising

EsuleMazzini : Bisogna consultare media esteri per sapere la verità su quanto succede in Italia, qui la BBC L'informazione italia… - RoccoRavildi1 : @Smartitina @sbonaccini Ricordatevi che Draghi non è Italiano, ed il suo interesse e quello di mettere l'Italia in… - Siciliano741 : @Lanf040264 E ne ha fatto uno ancora più grande di errore,Draghi : accettare di ricoprire un incarico per il quale… - SirenaRabbiosa : RT @intuslegens: #Draghi credeva di eseguire il piano di liquidazione di cui è incaricato godendo dell'obbedienza di un popolo intontito da… - bluewizardofs : @KitschRadical @Cazzaccimiei1 Possiamo farlo anche senza essere i lacchè di Draghi con complessi di inferiorità. So… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dimostra Italiani a caccia del Green pass Non è un caso che Draghi, dopo la riunione, abbia definito 'inaccettabile il numero di morti sul ... come dimostra l'oltre mezzo milione di contratti di lavoro siglati in 6 mesi con Decontribuzione sud:...

Insulti choc del no pass alla Segre : "Deve sparire" ...il governo attua per lasciarci alle spalle la pandemia al regime nazista è terrificante e dimostra ... La manifestazione a Bologna Il corteo si è quindi diretto lungo i viali, al grido di "Mario Draghi ...

Draghi dimostra che col virus giocare d’anticipo si può, basta volerlo Linkiesta.it LA BOLLA MEDIATICA CHE NASCONDE LA REALTÀ LA PAGINA NERA DELL’INFORMAZIONE. NON SI È CREDIBILI QUANDO SI RACCONTA UN PAESE IRREALEI. L'editoriale di Roberto Napoletano ...

Una giustizia per Regeni Ci vorrà almeno un anno prima che un giudice torni a pronunciarsi sulla possibilità di celebrare il dibattimento per l’uccisione di Giulio Regeni. Eppure nessun esponente di governo o leader di partit ...

Non è un caso che, dopo la riunione, abbia definito 'inaccettabile il numero di morti sul ... comel'oltre mezzo milione di contratti di lavoro siglati in 6 mesi con Decontribuzione sud:......il governo attua per lasciarci alle spalle la pandemia al regime nazista è terrificante e... La manifestazione a Bologna Il corteo si è quindi diretto lungo i viali, al grido di "Mario...LA PAGINA NERA DELL’INFORMAZIONE. NON SI È CREDIBILI QUANDO SI RACCONTA UN PAESE IRREALEI. L'editoriale di Roberto Napoletano ...Ci vorrà almeno un anno prima che un giudice torni a pronunciarsi sulla possibilità di celebrare il dibattimento per l’uccisione di Giulio Regeni. Eppure nessun esponente di governo o leader di partit ...