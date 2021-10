Calcio | Bologna Mihajlovic ' Mi piace coraggio ma serve equilibrio'

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico rossoblù: "Medel in dubbio ma ne servirebbero 11 come lui..."- "Cambiare qualcosa non significa stravolgere: abbiamo dato compattezza difensiva ma siamo sempre una squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bologna

il Resto del Carlino

Lo ha detto il tecnico del, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese. "Mi piace giocare a viso aperto ma qualche volta siamo costretti a difendere - ha detto in ...... mentre alle ore 20:45 ci sposteremo a San Siro per ild'inizio di Milan Verona. Sono dunque ... dove la Lazio reduce dal ko diospita un'Inter che non ha ancora perso, ma che al momento ...È tutto pronto per il ritorno in campo del Bologna che sfiderà l’Udinese alla Dacia Arena dopo due settimane di stop per le Nazionali e dopo ...Diretta Bologna Spal Primavera. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata d'andata del campionato Primavera 1 ...