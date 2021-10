«Bisogna essere sempre presenti e consapevoli: si continua a imparare e le tappe d'arrivo cambiano durante il percorso» dice Diane Lane, ora presidente degli Stati Uniti in una serie. E spiega perché è felice di invecchiare (Di sabato 16 ottobre 2021) «Sono felice – mi creda – di non interpretare più parti “giovani”. Voglio portare sullo schermo solo donne della mia età. Fra l’altro, è così noioso passare ore a farsi ritoccare, con strati di make up sulla faccia!». Sorride tranquilla, bellissima e decisa, Diane Lane. In queste settimane, appare su Disney+ in Y: L’ultimo uomo, una serie post-apocalittica basata sull ‘omonimo romanzo a fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra: nel ruolo della senatrice americana Jennifer Brown, si ritrova improvvisamente a ricoprire la carica di presidente col compito di salvare l’umanità da una catastrofica pandemia che ha ucciso tutti i mammiferi maschi. «Sono la diciottesima donna presidente degli Stati Uniti, almeno sullo schermo» ride, «l’ho ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) «Sono– mi creda – di non interpretare più parti “giovani”. Voglio portare sullo schermo solo donne della mia età. Fra l’altro, è così noioso passare ore a farsi ritoccare, con strati di make up sulla faccia!». Sorride tranquilla, bellissima e decisa,. In queste settimane, appare su Disney+ in Y: L’ultimo uomo, unapost-apocalittica basata sull ‘omonimo romanzo a fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra: nel ruolo della senatrice americana Jennifer Brown, si ritrova improvvisamente a ricoprire la carica dicol compito di salvare l’umanità da una catastrofica pandemia che ha ucciso tutti i mammiferi maschi. «Sono la diciottesima donna, almeno sullo schermo» ride, «l’ho ...

