Benjamin Mascolo e Bella Thorne, come si sono conosciuti (Di sabato 16 ottobre 2021) Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno portato la loro relazione al livello successivo: ora sono ufficialmente fidanzati! “Ha detto sì” ha scritto l’artista 27enne su Instagram, annunciando di aver fatto la proposta di matrimonio all’attrice e cantante 23enne. Nelle foto che ha pubblicato, spicca il bellissimo anello, con diamante a taglio pera e circondato da altri diamanti sulla fascia, con cui le ha chiesto la mano. “Conosce perfettamente il mio stile” lo ha applaudito Bella Thorne mostrando il solitario nelle Story. Lui nato a Modena, in Italia, e lei in Florida, Stati Uniti: Benji e Bella sono una delle coppie famose che ci fanno sognare più forte, capaci di superare ogni distanza. Si sono conosciuti e innamorati nel 2019, dopo qualche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)hanno portato la loro relazione al livello successivo: oraufficialmente fidanzati! “Ha detto sì” ha scritto l’artista 27enne su Instagram, annunciando di aver fatto la proposta di matrimonio all’attrice e cantante 23enne. Nelle foto che ha pubblicato, spicca il bellissimo anello, con diamante a taglio pera e circondato da altri diamanti sulla fascia, con cui le ha chiesto la mano. “Conosce perfettamente il mio stile” lo ha applaudito Bellamostrando il solitario nelle Story. Lui nato a Modena, in Italia, e lei in Florida, Stati Uniti: Benji e Bellauna delle coppie famose che ci fanno sognare più forte, capaci di superare ogni distanza. Sie innamorati nel 2019, dopo qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Benjamin Mascolo e Bella Benjamin Mascolo e Bella Thorne, Up in flames: la canzone colonna sonora del film 'Time is up' Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono protagonisti del film " Time is up " e hanno inciso il brano "Up in flames", colonna sonora della pellicola. Benjamin Mascolo e Bella Thorne, Up in flames, come è ...

Time Is Up, una storia d'amore tardo adolescenziale che più convenzionale non si può Time Is Up, una storia d'amore tardo adolescenziale che più convenzionale non si può. Non basta l'appeal dei due protagonisti - Bella Thorne e Benjamin Mascolo, coppia sul set come anche nella vita - a salvare un film implausibile e poco originale. Presentato ad Alice nella città e da lunedì 25 ottobre al ...

