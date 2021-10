Ascolti tv 15 ottobre 2021: scopri chi ha vinto la serata tra “Tale e Quale Show” e GF Vip 6 (Di sabato 16 ottobre 2021) Cosa avranno decretato gli Ascolti tv della serata di ieri venerdì 15 ottobre 2021? Il programma più visto sarà ancora Tale e Quale Show su Rai1 condotto da Carlo Conti con Stefania Orlando, Alba Parietti, Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello? La spunterà la giuria del Talent composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 16 ottobre 2021) Cosa avranno decretato glitv delladi ieri venerdì 15? Il programma più visto sarà ancorasu Rai1 condotto da Carlo Conti con Stefania Orlando, Alba Parietti, Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello? La spunterà la giuria delnt composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 15 ottobre 2021: GF Vip, Tale e quale show, The good doctor, Fratelli di Crozza, dati Auditel e … - SyriaOfficial : RT @tvzoomitalia: #AscoltiTv analisi 14 ottobre 2021: Bocci tocca il 20%, la star di Ilary è Syria (12,7%). Formigli controlla la rimonta d… - Tanc7even_ : RT @SpotifydataITA: Ascolti 14 ottobre Alex - Sogni al cielo : 1.220.245 (+103.677) Tommaso - Solo per paura : 552.596 (+42.781) LDA - Que… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, Fino all’Ultimo Battito 20%, Star in The Star 12.7% - brug71 : RT @lucam_Cavagnaro: @myrtamerlino I vaccini non sono l'unica soluzione. La malattia viene superata agevolmente sotto i 40 (ma anche i 60 a… -