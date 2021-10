Ascoli-Lecce 1-1, Molfetta-Brindisi 3-1 Calcio serie B e serie D girone H (Di sabato 16 ottobre 2021) Buon pareggio in trasferta per il Lecce. La formazione di Baroni era anche passata in vantaggio al sesto minuto di gioco, con Strefezza. Nella ripresa il pareggio dell’Ascoli. Entrambe le squadre, con i salentini in vantaggio di un punto sui marchigiani, sono nelle posizioni di rilievo nel campionato di Calcio di serie B. In serie D, anticipo per il girone H, Molfetta-Brindisi 3-1. Prima vittoria in campionato per il Molfetta, sesta sconfitta consecutiva per il Brindisi: le ha perse tutte. L'articolo Ascoli-Lecce 1-1, Molfetta-Brindisi 3-1 <small class="subtitle">Calcio ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 ottobre 2021) Buon pareggio in trasferta per il. La formazione di Baroni era anche passata in vantaggio al sesto minuto di gioco, con Strefezza. Nella ripresa il pareggio dell’. Entrambe le squadre, con i salentini in vantaggio di un punto sui marchigiani, sono nelle posizioni di rilievo nel campionato didiB. InD, anticipo per ilH,3-1. Prima vittoria in campionato per il, sesta sconfitta consecutiva per il: le ha perse tutte. L'articolo1-1,3-1 ...

Advertising

Leccezionaleit : #MarcoBaroni: “Dovevamo sfruttare meglio la gestione palla”. L'allenatore del Lecce analizza l'1-1 ottenuto ad Asco… - TuttoAscoli : Ascoli-Lecce, le pagelle: Iliev stoccatore decisivo. Sabiri si fa valere - picenooggi : Ascoli-Lecce, interviste post gara ai protagonisti. Sottil:”Potevamo vincerla”. Iliev:”Gol importante per me e per… - psb_original : Ascoli, Sottil: 'Mi fanno arrabbiare i soliti goal evitabili. Sabiri? Un 'bischero', dispiace non averlo avuto a di… - FootballtipsNG : Serie B, Ascoli vs Lecce, RESULT: 1 - 1 -