Tutte le volte che i camalli hanno battuto i governi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Un uomo con "forsa da beu" che "camallâ sulla schenn-a". Ecco chi è il camallo, la figura più antica del porto di Genova: è il "faticatore" che, grazie all'abnegazione e ad una indubbia forza fisica ("da beu", appunto), provvedeva a trasportare ("camallâ") sulle spalle le merci dalla stiva della nave alle banchine. Spina dorsale del porto dai suoi albori, il camallo è stato tantel'ago della bilancia dei movimenti operai e, spesso, l'elemento cruciale per la stabilità o la caduta deiin Italia. Basti pensare al grande sciopero del 1900 di Genova, che segnò una vera svolta nelle condizioni dei lavoratori. Oppure ai fatti del 30 giugno del 1960, per proseguire con le battaglie contro le liberalizzazioni degli anni ‘90. Senza dimenticare la solidarietà, come il viaggio dell'"Australe" per portare aiuti alla popolazione vietnamita ...