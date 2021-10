Traffico Roma del 15-10-2021 ore 09:30 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto Traffico in coda sulla tangenziale est verso San Giovanni per un incidente avvenuto all’altezza di viale di Tor di Quinto Ci sono rallentamenti per Traffico invece sulla carreggiata opposta verso Trionfale tra Monti Tiburtini e Campi Sportivi lunghe Code in entrata a Roma sulla Flaminia all’altezza dei lavori nei pressi del raccordo anulare e poi di seguito sino al centro Euclide rallentamenti e code anche sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra Cassia e Flaminia Poi tra Nomentana e Tiburtina e tra Roma sud e ha rallentato il Traffico anche sulla carreggiata esterna tra lo svincolo per Fiumicino e Pontina rallentamenti sono poi segnalati sulla autostrada di Fiumicino tra Parco de’ Medici ed il viadotto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascoltoin coda sulla tangenziale est verso San Giovanni per un incidente avvenuto all’altezza di viale di Tor di Quinto Ci sono rallentamenti perinvece sulla carreggiata opposta verso Trionfale tra Monti Tiburtini e Campi Sportivi lunghe Code in entrata asulla Flaminia all’altezza dei lavori nei pressi del raccordo anulare e poi di seguito sino al centro Euclide rallentamenti e code anche sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra Cassia e Flaminia Poi tra Nomentana e Tiburtina e trasud e ha rallentato ilanche sulla carreggiata esterna tra lo svincolo per Fiumicino e Pontina rallentamenti sono poi segnalati sulla autostrada di Fiumicino tra Parco de’ Medici ed il viadotto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea AV Napoli - Roma, traffico rallentato per un guasto alla linea elettrica tra Napoli Afragola e P… - viabilitasdp : ? A24 TRAFFICO REGOLARE San Gabriele-Assergi verso Roma -