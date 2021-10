Tornano i viaggi extra-UE | ecco i paesi dove viaggiare in sicurezza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Chi non ha mai sognato di trascorrere il periodo di Natale facendo un bagno nel mare dei Caraibi, oppure festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo sugli atolli dell’Oceano Indiano? Da quasi due anni, molte delle possibilità diare fuori dai confini europei sono state bloccate a causa dell’emergenza sanitaria, ma da qualche tempo le restrizioni si sono finalmente allentate. Diversi-UE permettono infatti ai turisti di tornare a popolare resort, città e parchi naturali con un po’ di attenzione in più del passato. È un segnale davvero molto importante, perché sembra di vedere infine la luce in fondo al tunnel. A rendere possibile queste riaperture dei confini sono sicuramente i vaccini e le certificazioni come il Green Pass che escludono a priori i maggiori rischi per chia e non solo. C’è però una ...

Advertising

bizcommunityit : Nel risparmio gestito tornano incontri con i clienti e viaggi internazionali - FocusRisparmio #sgr - LiMuDove : RT @UniPadova: ?? Tornano gli aperitivi culturali #DISLL per dialogare con i docenti #Unipd e i loro ospiti su romanzi, poesia, lingue e tea… - UniPadova : ?? Tornano gli aperitivi culturali #DISLL per dialogare con i docenti #Unipd e i loro ospiti su romanzi, poesia, lin… - bizcommunityit : Nel risparmio gestito tornano incontri con i clienti e viaggi internazionali - FocusRisparmio #sgr - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #imiglioriesempi x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Il 300 #città tornano le Giornate #Fai d’autunno, tra i #siti anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano viaggi

Il Fatto Quotidiano

...dal 2013 con l'accusa di aver condotto le barche o aver contribuito all'organizzazione dei... Ma nel suo come in molti processi esaminati nel report, ci sono molte cose che non. Per l'...... domani pomeriggioanche a Roma i walking tours organizzati da The Maptique - realtà meneghina specializzata in strategie digitali nel settore della moda, del lifestyle e dei- con ...Non si parte più all'avventura: dopo mesi difficili meglio andare sul sicuro e godersi le ferie. I dati dello studio di Marriot Bonvoy ...