Tetto contanti, a gennaio scende a 1.000 euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna a scendere il massimale del contante utilizzabile per i pagamenti: dal 1° luglio scorso il Tetto si è ridotto da 3.000 a 2.000 euro. Fa eccezione solo il money tranfer per il quale la soglia è di 1.000 euro ed il prelevamento dal proprio conto corrente, che non costituisce transazione. A gennaio soglia a 1.000 euro Oltre questa soglia, la transazione dovrà essere regolata con strumenti tracciabili, ad esempio un bonifico o un assegno. Si tratta solo del primo step di un progressivo abbassamento, che porterà il massimale a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022. Sanzioni Per chi viola la legge sull'uso del contante sono previste pesanti sanzioni in base all'importo della transazione: per pagamenti fino a 250mila euro questa ...

Tetto contanti, a gennaio scende a 1.000 euro Wall Street Italia Tetto contanti, a gennaio scende a 1.000 euro Torna a scendere il massimale del contante utilizzabile per i pagamenti, che dal 1° gennaio sarà si 1.000 euro.

