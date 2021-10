Taranto | allacci abusivi alla rete elettrica in tre palazzi | 26 denunciati Polizia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso d: Continuano da parte del personale del Commissariato Borgo i servizi di contrasto del diffuso fenomeno dei furti di energia. Nei giorni scorsi, una task force composta anche dai tecnici specializzati di Enel Distribuzione, ha operato numerosi controlli nel Quartiere Tamburi, scoprendo, al termine di una mirata attività info-investigativa tre interi stabili, facenti parte dello stesso complesso, interamente alimentati dafraudolenti di energia. Le non facili operazioni di verifica hanno permesso di rilevare che nessuna delle 26 abitazioni in questione era dotata di misuratore di corrente e che tutti erano collegati direttamente allepubblica, risultando di fatto sconosciuti all’Ente ...

