Sinodo, la Chiesa italiana è in ritardo sul coinvolgimento della donna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non c'è dubbio che il progetto di convocare un Sinodo italiano sia stato morbidamente imposto dal Papa ai vescovi d'Italia. Che poi Francesco abbia convocato un Sinodo mondiale della durata di due anni – che dovrà cominciare nelle prossime settimane con una seria ricognizione dal basso nelle parrocchie e nelle diocesi – è un tegola cascata sulla testa di una gerarchia abituata ad un verticismo secolare. I vescovi italiani, passati attraverso la stagione di Wojtyla, Ratzinger e la presidenza Cei del cardinale Ruini, hanno introiettato un istintivo rifiuto e nei casi più benigni una diffusa paura nei confronti di tutto ciò che possa assomigliare ad una consultazione reale delle opinioni e dei bisogni della base ecclesiale – in particolar modo delle donne, sia laiche che suore – specialmente se espressi in documenti ...

