Salernitana | Castori esulta | recuperati due infortunati

Vigilia con qualche buona notizia in casa della Salernitana, che continua a preparare attentamente la fondamentale trasferta di domani contro lo Spezia. Dopo giorni passati a fare i conti con le nuove defezioni, Fabrizio Castori ha riabbracciato Joel Obi e Cedric Gondo: un sospiro di sollievo, anzi due, innesti fondamentali per dare sostanza e rinforzare rispettivamente centrocampo e attacco, ormai decimati. Il mediano nigeriano ha smaltito la lieve distorsione alla caviglia sinistra che mercoledì lo aveva costretto a restare in infermeria e si è unito nuovamente al gruppo; insieme a lui anche l'attaccante ivoriano è ritornato in campo dopo l'affaticamento muscolare di inizio settimana, nonostante al Mary Rosy si temesse già il peggio. I segnali sono buoni e fanno pensare alla convocazione, ma si andrà comunque avanti step by step, con ...

