Roma, l'arma in più è Shomurodov: l'uzbeko vuole stupire Mourinho (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'obiettivo dello staff di Mourinho è rendere Tammy Abraham almeno convocabile per la panchina per la sfida contro la Juve, il che sarà possibile soltanto se il numero 9 garantirà di aver completamente riacquisito la mobilità articolare alla caviglia. Nonostante il fascino e l'importanza di un match come Juventus–Roma, per i Giallorossi non è il momento di rischiare: in primis perché dando un'occhiata al calendario (Napoli, Cagliari e Milan) va scongiurata l'eventualità di uno stop più lungo e poi perché in rosa c'è già un giocatore pronto e scalpitante, che non vede l'ora di mostrare di essere allo stesso livello dell'inglese: Eldor Shomurodov infatti è pronto a mostrare di che pasta è fatto, come quando nelle amichevoli estive, giocando da centravanti, segnava un gol a partita. Arrivato il titolare dichiarato Abraham, gli spazi ...

