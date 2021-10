Pari opportunità: Conte, 'nota stonata della Bonetti sulla Raggi' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Avete mai sentito un uomo con responsabilità istituzionali dire: “Non sempre gli uomini che sono stati eletti sindaci si sono rivelati all'altezza del ruolo che dovevano svolgere”? No, perché non si critica l'operato di una fascia tricolore inserendo tra i criteri di valutazione il genere - uomo o donna. Stamattina invece ho ascoltato la ministra Bonetti affermare che “non sempre le candidate donne hanno dimostrato di essere all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma"". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte. "Non può sfuggire come questa frase riveli la tipica concezione maschilista per cui le donne - quando si cimentano in compiti di responsabilità - stentano, arrancano, spesso non si rivelano “performanti” -spiega il leader del M5s-. Ma la nota ancor più stonata è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Avete mai sentito un uomo con responsabilità istituzionali dire: “Non sempre gli uomini che sono stati eletti sindaci si sono rivelati all'altezza del ruolo che dovevano svolgere”? No, perché non si critica l'operato di una fascia tricolore inserendo tra i criteri di valutazione il genere - uomo o donna. Stamattina invece ho ascoltato la ministraaffermare che “non sempre le candidate donne hanno dimostrato di essere all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma"". Lo scrive su Facebook Giuseppe. "Non può sfuggire come questa frase riveli la tipica concezione maschilista per cui le donne - quando si cimentano in compiti di responsabilità - stentano, arrancano, spesso non si rivelano “performanti” -spiega il leader del M5s-. Ma laancor piùè ...

Advertising

elio_vito : 'Non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma'.. ha de… - Mov5Stelle : Il cosiddetto divario retributivo di genere rappresenta una vera e propria piaga per il nostro Paese. Con l’approv… - AnnaAscani : Oggi è una giornata importante, poiché alla Camera è stata approvata la legge sulla parità salariale e le pari oppo… - anto5stars : RT @spighissimo: @drewviola @elio_vito @elenabonetti E' straordinario che tu non abbia capito che le dimissioni del ministro per le pari op… - elisapunto : @ErmannoKilgore Non sempre le donne sono capaci di fare il ministro delle pari opportunità. -