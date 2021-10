Pandora papers | nei file la villa alle Bermuda di Marina Berlusconi e il condono fiscale dell’editore Giampaolo Angelucci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sono le azioni al portatore dia Panama, affittuaria di unanelle Isole, ma anche ile la tesoreria ai Caraibi dell’imprenditore, editore di Libero e Il Tempo. E ancora: un trust a Singapore creato da Stefania Tucci e intestato a suo marito, l’ex ministro Gianni De Michelis. E ancora una società aperta da Bernabò Bocca, all’epoca in cui l’attuale presidente di Federalberghi era senatore di Forza Italia. La nuova puntata dell’inchiesta giornalistica, di cui L’Espresso è partner per l’Italia all’interno del consorzio Icij, riguarda gli affari delle “Pep”, le Persone esposte politicamente, il modo in cui vengono classificate ...