Obbligo Green pass, sit-in e proteste ma pochi disagi. Allerta nelle città. DIRETTA (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da Genova a Trieste, migliaia di lavoratori si sono fermati e protestano davanti ai cancelli delle loro aziende. Cortei a Livorno, Ancona e Bolzano. Preoccupano le manifestazioni di Roma e Milano per possibili scontri. Intanto, in base ai dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt risulta in lieve aumento, mentre cala incidenza. Tre regioni restano a rischio moderato Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da Genova a Trieste, migliaia di lavoratori si sono fermati e protestano davanti ai cancelli delle loro aziende. Cortei a Livorno, Ancona e Bolzano. Preoccupano le manifestazioni di Roma e Milano per possibili scontri. Intanto, in base ai dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt risulta in lieve aumento, mentre cala incidenza. Tre regioni restano a rischio moderato

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'L'alternativa al Green Pass è l'obbligo vaccinale' #berlusconi - davidefaraone : Non vogliono il green pass e ti spiegano quanto sia più serio l’obbligo. Gli chiedi se vogliono l’obbligo e ti dico… - marialetiziama9 : RT @ImolaOggi: Governo dei dilettanti allo sbaraglio: l’obbligo di Green pass ferma 98 corse Dolomitibus - maurizioacerbo : @myrtamerlino Negli altri paesi europei li hanno garantiti? C'è l'obbligo di green pass sul lavoro? Non è che quest… -