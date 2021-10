Nardella, città essenziali per sistemi alimentari sostenibili (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Orientando gli acquisti per mense e servizi verso cibo locale e sostenibile, usando la pianificazione urbana e stabilendo partenariati con il territorio, le città possono giocare un ruolo ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Orientando gli acquisti per mense e servizi verso cibo locale e sostenibile, usando la pianificazione urbana e stabilendo partenariati con il territorio, lepossono giocare un ruolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nardella città Nardella, città essenziali per sistemi alimentari sostenibili "Le politiche alimentari delle città sono essenziali - ha detto Nardella - anche per lavorare con le aree rurali e promuovere uno sviluppo rurale urbano e il coinvolgimento delle città" nelle ...

