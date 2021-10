Moon Knight | per Oscar Isaac è stato una bella sfida

(Di venerdì 15 ottobre 2021), l’attore interprete diche quest’anno abbiamo visto nel film “Dune” e “Il Collezionista di Carte”, in un’intervista al Variety‘s Awards Circuit Podcast, ha risposto alle domande sul prossimo progetto Marvel, asserendo che sia stata lapiù grande di tutta la sua carriera. E da come la Marvel, nella quarta serie a fumetti ci ha mostrato il personaggio di Marc Spencer, Aliasdal 2006 in poi, non c’è che da crederci. In quelle storie troviamo un personaggio rude, depresso, che oltre ai cattivi deve gestire anche il suo diturbo dissociativo della personalità. Il che lo rende un personaggio decisamente complesso e fruibile da un pubblico maturo.– Photocredits:ScreenWEEKAnche nel ...

...Runaways (2017) Cloak and Dagger (2018) The Falcon and the Winter Soldier (2021) Helstrom (2020) WandaVision (2021) Hawkeye (2021) Loki (2021) What If...? (2021) Mrs Marvel (da definire)(...Marvel ,, She - Hulk , Secret Invasion , Guardiani della Galassia " Holiday Special , Ironheart , Armor Wars , uno spin - off senza titolo di Black Panther incentrato sulla nazione di ...