Milan, Pioli: "Il Verona sta bene. Calabria e Giroud ci saranno, Ibra forse..." (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ottobre 2021 " Al culmine di una settimana segnata dall'operazione al polso di Mike Maignan " che resterà ai box per almeno dieci settimane " e dalle positività al Coronavirus di Theo ...

AntoVitiello : #Pioli: '#Diaz l'ho visto bene durante la sosta, stamattina era indisposto, vediamo per domani' #Milan - DiMarzio : Buone notizie per #Pioli e per il @acmilan: #Ibrahimovic torna in gruppo - Gazzetta_it : Milan, Gazidis rientra, quante sfide lo aspettano: stadio, Pioli, rinnovi, mercato e... - StadioSport : Milan-Verona, le dichiarazioni pre partita di Stefano Pioli: “Verona squadra di qualità. Dovremo essere migliori di… - MarcoVanMilan : RT @AntoVitiello: #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di prepar… -