Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Partita speciale per me, ma vogliamo vincere” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’Inter sarà impegnata nell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Dopo la sosta ci sono tante partite ravvicinate. Come si prepara un tour de force del genere? “Sappiamo che saranno sette partite ravvicinate come lo è stato dopo l’ultima sosta. Cercheremo di farci trovare pronti, purtroppo eravamo qui in pochi ma hanno lavorato nel migliore dei modi. Sono rientrati i nazionali europei con qualche problemino di poco conto. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Simoneinalla vigilia di, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’sarà impegnata nell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 contro ladi Maurizio Sarri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Dopo la sosta ci sono tante partite ravvicinate. Come si prepara un tour de force del genere? “Sappiamo che saranno sette partite ravvicinate come lo è stato dopo l’ultima sosta. Cercheremo di farci trovare pronti, purtroppo eravamo qui in pochi ma hanno lavorato nel migliore dei modi. Sono rientrati i nazionali europei con qualche problemino di poco conto. ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA, continua l'avvicinamento della #Lazio alla sfida di sabato contro l'#Inter - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #SerieA, #Giroud rivela: 'Vicino a #Lazio e #Inter. E in #PremierLeague...' - CalcioPillole : #Inter, #Inzaghi affronterà domani per la prima volta il club della sua vita, la #Lazio. In conferenza stampa si è… - PakiRispoli : RT @DiMarzio: #LazioInter, la vigilia di #Inzaghi: 'È un ritorno a casa' -