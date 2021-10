La vita in diretta: la gaffe di Milly Carlucci, ospite di Alberto Matano (Di venerdì 15 ottobre 2021) La puntata de La vita in diretta di giovedì 14 ottobre, si è conclusa con un breve collegamento con lo studio di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, apparsa subito sul grande schermo dello studio, senza però rendersi conto di essere già collegata. "Milly!" esclamò allora Alberto Matano. Rendendosi conto che era in onda, Milly Carlucci dello studio di Ballando è scoppiata a ridere spiegando: “Scusa! Stavo aspettando che apparisse una grafica sul pavimento”. Stessa sorte è toccata pochi secondi dopo ad Albano Carrisi, che Milly ha dovuto chiamare davanti alle telecamere perché non si era accorto di essere già in onda. vita in diretta, Milly Carlucci ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 15 ottobre 2021) La puntata de Laindi giovedì 14 ottobre, si è conclusa con un breve collegamento con lo studio di Ballando con le stelle., apparsa subito sul grande schermo dello studio, senza però rendersi conto di essere già collegata. "!" esclamò allora. Rendendosi conto che era in onda,dello studio di Ballando è scoppiata a ridere spiegando: “Scusa! Stavo aspettando che apparisse una grafica sul pavimento”. Stessa sorte è toccata pochi secondi dopo ad Albano Carrisi, cheha dovuto chiamare davanti alle telecamere perché non si era accorto di essere già in onda.in...

