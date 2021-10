(Di venerdì 15 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

sportli26181512 : Iron Dzeko, lo stakanovista dalla partenza sprint: Iron Dzeko, lo stakanovista dalla partenza sprint Il bosniaco se… - Gazzetta_it : Iron Dzeko, lo stakanovista dalla partenza sprint #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Iron Dzeko

La Gazzetta dello Sport

Nuova vita per Edin, con buona pace di quella carta d'identità che recita 35 anni suonati. Arrivato a Milano come soluzione a basso costo, buono per tappare la falla improvvisamente creata dall'addio di Lukaku, il ...Nuova vita per Edin, con buona pace di quella carta d'identità che recita 35 anni suonati. Arrivato a Milano come soluzione a basso costo, buono per tappare la falla improvvisamente creata dall'addio di Lukaku, il ...