"Io, uomo di sinistra, non sto con chi va in piazza Giusto il Green Pass obbligatorio per i lavoratori" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il d-day per l’obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro è arrivato. Una giornata che soprattutto il Governo segue con la massima attenzione e con altrettanta irremovibilità. La linea di Draghi, infatti, per il momento rimane quella della fermezza. Anche sul fronte dell’ipotesi ventilata da più parti di intervenire per calmierare il prezzo dei tamponi. Questione sulla quale invece... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il d-day per l’obbligo diin tutti i luoghi di lavoro è arrivato. Una giornata che soprattutto il Governo segue con la massima attenzione e con altrettanta irremovibilità. La linea di Draghi, infatti, per il momento rimane quella della fermezza. Anche sul fronte dell’ipotesi ventilata da più parti di intervenire per calmierare il prezzo dei tamponi. Questione sulla quale invece... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Green pass, 'Io, uomo di sinistra, non sto con chi va in piazza' - jeanpauldl1998 : @RynaRaptor Ovviamente Krunic non proprio COC ma mezzala sinistra con Tonali vertice basso e Kessié interno a destr… - amaryllide1 : un solo uomo per la rinascita della sinistra, PACO DA BELLUNO! - amperrino : RT @Affaritaliani: Green pass, 'Io, uomo di sinistra, non sto con chi va in piazza' - guiodic : RT @Affaritaliani: Green pass, 'Io, uomo di sinistra, non sto con chi va in piazza' -