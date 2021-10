Inzaghi | una partita lunga 21 anni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani con l'Inter in casa della Lazio, dopo una vita in biancoceleste: ma c'è una formazione da inventare di MATTIA TODISCO

Domani con l'Inter in casa della Lazio, dopovita in biancoceleste: ma c'èformazione da inventare di MATTIA TODISCO... ex calciatore biancoceleste, ha espresso il suo pensiero a proposito di Lazio - Inter e sul ritorno di Simoneall'Olimpico. Ecco le sue parole: LAZIO INTER - "Sarà inevitabile leggere ...Intervista allo storico giornalista di Rai Sport. "Quanto vorrei che De Vrij tornasse in biancoceleste. È un giocatore straordinario" ...di Mattia Todisco La carriera da allenatore di Simone Inzaghi è stata legata ai "no" che hanno pronunciato due colleghi. Il primo è stato quello di Marcelo Bielsa, promesso sposo della Lazio nel 2016.