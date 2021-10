Il sequestro di due canali Telegram dove si spacciavano green pass falsi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si chiude l’attività di ‘By2.0’ e ‘Venditaautentico’ su. In questi due– come del resto anche in altre piattaforme (abbiamo documentato la vendita didiverse volte, in un caso anche con un ricatto agli acquirenti) – si effettuava un vero e proprio spaccio di false certificazioni verdi: gli utenti potevano ricevere un QR Code da esibire in locali pubblici (e – da oggi, 15 ottobre – anche nei luoghi di lavoro), anche senza aver effettuato alcuna vaccinazione o essersi sottoposti ad alcun tampone. LEGGI ANCHE > Circolano ancora le istruzioni per creare dei...

La Procura Distrettuale di Catania ha disposto ilpreventivo dicanali Telegram che proponevano la vendita di Green pass falsi. Il provvedimento è stato già convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Icanali sono stati ...E non ci sono permotivi: o perché non lo sanno. O invece lo sanno, e hanno evitato di esserci ... Pretendiamo dalla nostra giustizia che chi ha, torturato e ucciso Giulio non resti ...La Procura Distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram che proponevano la vendita di Green pass falsi. Il provvedimento è stato già convalidato dal Giudice per ...La Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram dove era possibile acquistare per 250 euro in criptovalute dei green pass falsi. Il provvedimento è già ...