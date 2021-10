Green pass: ministri in Cdm sottoposti anche a tampone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Non solo Green pass, con vaccino in regola. I ministri arrivati a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri hanno dovuto sottoporsi, come di consueto, anche al tampone. Per prendere parte ai lavori del Cdm i ministri continueranno dunque, nonostante la nuove regole sul Green pass sui posti di lavoro, a sottoporsi al test 'stana Covid', onde evitare ogni possibile rischio di contagi che potrebbero rallentare i lavori del governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Non solo, con vaccino in regola. Iarrivati a Palazzo Chigi per il Consiglio deihanno dovuto sottoporsi, come di consueto,al. Per prendere parte ai lavori del Cdm icontinueranno dunque, nonostante la nuove regole sulsui posti di lavoro, a sottoporsi al test 'stana Covid', onde evitare ogni possibile rischio di contagi che potrebbero rallentare i lavori del governo.

