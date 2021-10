Green Pass Day: nessun trionfalismo, nessuna catastrofe (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ora X non esiste, né del precipizio né della risurrezione, perché le moderne democrazie sono troppo interconnesse per realizzare le previsioni delle funeste Cassandre del catastrofismo o per assecondare il ballo menato dalle fanfare del trionfalismo. E tutte le decisioni si misurano nei loro effetti “a regime”, non a caso un provvedimento come il Green Pass obbligatorio è entrato in vigore proprio di venerdì (anche se non a borse chiuse). Però questo annunciato “Black Friday” di Green Pass, rivelatosi l’opposto, segna comunque un volta-pagina: l’inquietudine sociale certo non è scomparsa, ma è contenuta in una più forte “spinta gentile” del paese. Spinta alla normalità, al lavoro, alla vita. nessun trionfalismo, perché l’immane sfida si vince e si misura nel tempo, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ora X non esiste, né del precipizio né della risurrezione, perché le moderne democrazie sono troppo interconnesse per realizzare le previsioni delle funeste Cassandre del catastrofismo o per assecondare il ballo menato dalle fanfare del. E tutte le decisioni si misurano nei loro effetti “a regime”, non a caso un provvedimento come ilobbligatorio è entrato in vigore proprio di venerdì (anche se non a borse chiuse). Però questo annunciato “Black Friday” di, rivelatosi l’opposto, segna comunque un volta-pagina: l’inquietudine sociale certo non è scomparsa, ma è contenuta in una più forte “spinta gentile” del paese. Spinta alla normalità, al lavoro, alla vita., perché l’immane sfida si vince e si misura nel tempo, ...

