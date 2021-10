Green Pass, “da mezzanotte Carabinieri senza Certificato fuori dagli alloggi”: insorgono i sindacati (Di venerdì 15 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - pina_tucci : RT @MinistroEconom1: Domani è la data in cui entra in vigore il greenpass, e coinciderà col momento in cui quelli dei Parioli si accorgono… - DividendProfit : Impennata di prime dosi vaccino e tamponi con obbligo Green Pass -