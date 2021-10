F1 GP Usa 2021, qualifiche sabato: data, orario e diretta tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si scaldano i motori sul circuito di Austin in vista del week end di F1. Cresce l’attesa per il Gp degli Stati Uniti e torna ad infiammarsi la lotta tra Hamilton e Verstappen. Non si può più sbagliare e gli appassionati sono pronti ad una gara di fuoco. Prima però spazio alle qualifiche in programma sabato 23 ottobre alle 23:00, ora italiana. Potrete seguirle su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) oltre che in streaming su Sky Go, mentre è prevista anche la differita su TV8. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si scaldano i motori sul circuito di Austin in vista del week end di F1. Cresce l’attesa per il Gp degli Stati Uniti e torna ad infiammarsi la lotta tra Hamilton e Verstappen. Non si può più sbagliare e gli appassionati sono pronti ad una gara di fuoco. Prima però spazio allein programma23 ottobre alle 23:00, ora italiana. Potrete seguirle su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) oltre che in streaming su Sky Go, mentre è prevista anche la differita su TV8. SportFace.

