Decreto fiscale, via libera: da quarantena covid a cartelle esattoriali, misure (Di venerdì 15 ottobre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto fiscale. Dalla quarantena covid alle cartelle esattoriali, dalla cassa integrazione al reddito di cittadinanza, dai congedi parentali alla sicurezza sul lavoro: ecco le misure del provvedimento. cartelle esattoriali Cinque mesi di tempo per l'adesione spontanea alle cartelle fiscali notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. La misura, contenuta nel Decreto legge fiscale, viene illustrata da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al provvedimento. "Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo ...

