Dal Tg1 a Rai Sport: i nomi in lizza per le nuove nomine Rai (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tagli all’editoria, canone pure per telefonini e tablet. Le soluzioni indicate dall’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nel corso della sua audizione in Commissione Vigilanza, per far fronte ai conti in rosso di viale Mazzini hanno fatto scattare l’allarme da più parti. Critica sia buona parte della politica che la Fieg. Fuortes ha parlato di “uno scenario che desta molta preoccupazione”, considerando soprattutto, negli ultimi tredici anni, la forte flessione dei ricavi da canone, pubblicità e commerciali per il servizio pubblico. Con entrate ridotte di oltre 792 milioni di euro. Per il manager, o si garantiscono risorse adeguate alla Rai in linea o avvicinandosi ai principali Paesi europei, oppure bisognerà ridurre il perimetro o, in alternativa, lo sviluppo sul digitale e gli investimenti sul prodotto culturale e tecnologico”. Per lui il canone attuale è “una risorsa ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tagli all’editoria, canone pure per telefonini e tablet. Le soluzioni indicate dall’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nel corso della sua audizione in Commissione Vigilanza, per far fronte ai conti in rosso di viale Mazzini hanno fatto scattare l’allarme da più parti. Critica sia buona parte della politica che la Fieg. Fuortes ha parlato di “uno scenario che desta molta preoccupazione”, considerando soprattutto, negli ultimi tredici anni, la forte flessione dei ricavi da canone, pubblicità e commerciali per il servizio pubblico. Con entrate ridotte di oltre 792 milioni di euro. Per il manager, o si garantiscono risorse adeguate alla Rai in linea o avvicinandosi ai principali Paesi europei, oppure bisognerà ridurre il perimetro o, in alternativa, lo sviluppo sul digitale e gli investimenti sul prodotto culturale e tecnologico”. Per lui il canone attuale è “una risorsa ...

Advertising

ilsigal : One piece definito dal tg1 il fumetto di 'un ragazzo che mangia un frutto, diventa di gomma e si allunga a piacimen… - emaNieddu : RT @cislfproma: ??#GreenPass e rientro al lavoro in presenza. @cosentinogianca al #Tg1 @RaiUno in collegamento dal @mims_gov #Roma: #ammini… - cisl_fplazio : RT @cislfproma: ??#GreenPass e rientro al lavoro in presenza. @cosentinogianca al #Tg1 @RaiUno in collegamento dal @mims_gov #Roma: #ammini… - cislfproma : ??#GreenPass e rientro al lavoro in presenza. @cosentinogianca al #Tg1 @RaiUno in collegamento dal @mims_gov #Roma:… - UncinoNFTs : Ed é tutto dal TG1, buona notte! @BDCRIPTO numero uno. ??? #nfts #nftitalia -