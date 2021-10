Da oggi obbligo di Green Pass La check-list per i datori di lavoro

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo 2 settimane di attesa, entrain vigore l’di possesso e di esibizione su richiesta delper tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato e pubblico al fine di accedere ai luoghi in cui svolgono la propria attività lavorativa. Pertanto, a partire da, le imprese saranno chiamate a garantire il rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 127/2021 ed a implementare controlli all’accesso dei locali aziendali – nonché a campione – al fine di non incorrere in sanzioni amministrative ed adempiere correttamente agli obblighi di legge. Le modalità operative relative alla verifica della Certificazione Verde Covid-19 dovrebbero essere già state adottate daidiin apposite policies all’uopo adottate e comunicate ...

Mov5Stelle : La cultura, finalmente, riparte e si lascia alle spalle una delle pagine più buie della sua storia. Da oggi musei,… - xeromem2 : RT @Corriere: Green pass, le proteste Al porto di Trieste presidio con un migliaio di lavoratori, blocchi a Genova - Corriere : Green pass, le proteste Al porto di Trieste presidio con un migliaio di lavoratori, blocchi a Genova - Rosabianca123 : RT @sabripillot: Uno stato di diritto garantisce la sicurezza dei propri cittadini ovunque essi si trovino ed ogni datore di lavoro ha lo s… - mocettast : RT @sabripillot: Uno stato di diritto garantisce la sicurezza dei propri cittadini ovunque essi si trovino ed ogni datore di lavoro ha lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi obbligo

L'sul posto di lavoro scatta, venerdì 15 ottobre. Per quanto riguarda i controlli, oltre all'applicazione VerificaC19 ormai in uso da agosto, le aziende private e le realtà della ...127/2021 che ha esteso l'del possesso della certificazione verde a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Daal 31 dicembre 2021, il possesso del green pass è requisito ...LATINA – Da oggi il green pass sarà necessario per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, sia dipendenti che autonomi, «smart workers» compresi. Un obbligo che resterà in vigore, per il momento ...Green Pass obbligatorio ultima ora – Da oggi, venerdì 15 ottobre 2021, certificazione verde per accedere ai posti di lavoro.