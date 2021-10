Covid | 2 732 positivi e 42 vittime | oltre 500mila tamponi

Advertising

SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +2.732 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +42 #morti, +3.533 #guariti. #Tamponi: 50… - Teresat73540673 : Covid Italia, il bollettino di oggi 15 ottobre 2021. 2.732 contagi su 506.043 tamponi( che bel business,ha trovato… - vivereitalia : Covid, 2.732 nuovi casi e 42 decessi in 24 ore - CoachYannick : 15 ottobre 2020 Positivi 8.804 Tamponi fatti 163.000 Tasso di positività 5.4% Ricoveri covid 5.796 Terapie intensiv… - CosenzaChannel : #Covid oggi #Italia: registrati altri 42 morti. Da ieri sono stati processati 506.043 tamponi con un tasso di posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 732

, il bollettino in Italia di oggi venerdì 15 ottobre 2021 . Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.668. Sono invece 42 le vittime in un giorno, due in più di ieri. Oltre mezzo ...18.29, 2.nuovi casi e 42 decessi Lieve aumento del numero dei nuovi casi di- 19 nelle ultime 24 ore: 2.contro i 2.668 di ieri. I decessi sono stati 42, due più di ieri. Molto numerosi i ...Facebook Shares Ultimi rilevamenti sulla pandemia. Sono 2.732 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino Covid di Protezione Civile e m ...I dati del ministero della Salute Coronavirus, 2.732 nuovi casi con 506.043 tamponi e 42 morti. Oggi si registrano 2.732 nuovi casi con il numero record di 506.043 tamponi - tasso di positività a 0,53 ...