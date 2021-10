Cortesie per gli ospiti: Marksandra e Marilsa vs Elena e Ambra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre 2021 è andata in onda la trentaquattresima puntata della quindicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Marksandra e Marilsa vs Elena e Ambra La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle brasiliane Marksandra e Marilsa contro le italianissime Elena e Ambra (da Torino) per una bella sfida quasi calcistica. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Elena e Ambra con il punteggio di 23.5-20. Cortesie per gli ospiti su Discovery Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre 2021 è andata in onda la trentaquattresima puntata della quindicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle brasilianecontro le italianissime(da Torino) per una bella sfida quasi calcistica. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 23.5-20.per glisu Discovery Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi di ...

Advertising

BrokenRose93 : Ieri invece nella nuova puntata c’era Who’s In Your Head. È già la seconda volta che la mettono. Cortesie Per Gli O… - Joyofli79316250 : RT @LoPsihologo: Se quelli di Cortesie per gli Ospiti venissero a casa mia. Csaba: piatto giallo sottopiatto rosa, per tovagliolo asciugone… - justatrex : Squid game ma se sbagli forchetta a cortesie per gli ospiti muori - emmadelreadahoe : Mamma: ma come hai apparecchiato male, che lo guardi a fare cortesie per gli ospiti Io: .....ma io lo guardo per csaba - AntoDamiano1996 : C'è un programma che non sopporto altamente, mamma se lo vede e io vado in tilt, chiedo venia: Cortesie per gli Osp… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per La dedica social di Csaba della Zorza alla figlia Ludovica Il legame tra Csaba dalla Zorza e la figlia minore, Ludovica, è forte e indissolubile, come dimostrano le parole cariche d'affetto che la conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha scritto su Instagram per celebrare il compleanno della figlia . Nei giorni scorsi Ludovica ha compiuto 14 anni, mentre il fratello maggiore Edoardo ha spento 17 candeline ad ...

Ascolti Tv 11 ottobre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 397.000 spettatori con l'1.7%.

Si avvicina la puntata di Arezzo di "Cortesie per gli ospiti" Arezzo Notizie Cortesie per gli ospiti: Marksandra e Marilsa vs Elena e Ambra La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle brasiliane Marksandra e Marilsa contro le italianissime Elena e Ambra (da Torino) per una bella sfida quasi calcistica. Ma chi ha avuto la megl ...

Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE del 2017 usata a Firenze Annuncio vendita Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE usata del 2017 a Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Il legame tra Csaba dalla Zorza e la figlia minore, Ludovica, è forte e indissolubile, come dimostrano le parole cariche d'affetto che la conduttrice digli ospiti ha scritto su Instagramcelebrare il compleanno della figlia . Nei giorni scorsi Ludovica ha compiuto 14 anni, mentre il fratello maggiore Edoardo ha spento 17 candeline ad ...Su Real Timegli Ospiti segna 397.000 spettatori con l'1.7%.La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle brasiliane Marksandra e Marilsa contro le italianissime Elena e Ambra (da Torino) per una bella sfida quasi calcistica. Ma chi ha avuto la megl ...Annuncio vendita Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE usata del 2017 a Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...