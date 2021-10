Cingolani | valutiamo stop sussidi per carburanti fossili

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) "Stiamo lavorando sui 'sad', iambientalmente dannosi la cui rimozione ha un impatto su numerose fasce strategiche, dal trasporto al comparto agricolo. Vogliamo da una parte dare una segnale non ambiguo, dall'altro non creare scompensi sociali che sarebbero particolarmente duri, tentando operazioni di intelligente ridistribuzione". Lo ha spiegato il ministro per la Transizione ecologica, Roberto, in audizione presso le commissioni riunite Ambiente di Camera e Senato sulla Proposta di piano per la transizione ecologica.