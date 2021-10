Watford, Ranieri show in conferenza stampa: “se non subiamo gol con il Liverpool offro la cena ai calciatori” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Claudio Ranieri si prepara per l’esordio in Premier League sulla panchina del Watford, il club sarà chiamato da una partita da brividi contro il Liverpool. L’allenatore italiano proverà a conquistare un risultato positivo e si è scatenato in conferenza stampa. “Sono giovane. Amo il calcio e la vita, potrei diventare l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari andrò in panchina col bastone. Conta il cervello, e quello è ancora giovane”. Poi la promessa alla squadra: “Una pizza? No niente pizza, io pago una cena. Se non subiamo gol contro il Liverpool una pizza sarebbe troppo poco”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Claudiosi prepara per l’esordio in Premier League sulla panchina del, il club sarà chiamato da una partita da brividi contro il. L’allenatore italiano proverà a conquistare un risultato positivo e si è scatenato in. “Sono giovane. Amo il calcio e la vita, potrei diventare l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari andrò in panchina col bastone. Conta il cervello, e quello è ancora giovane”. Poi la promessa alla squadra: “Una pizza? No niente pizza, io pago una. Se nongol contro iluna pizza sarebbe troppo poco”. L'articolo CalcioWeb.

