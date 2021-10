Tentata rapina e spaccio di droga | dieci arresti a Napoli

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due persone sono finite in carcere ed otto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile della questura disue due diversi gruppi malavitosi, operativi prevalentemente nelle zone di Cappella a Pontenuovo, Case Nuove e Gianturco, dediti alla vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’indagine i poliziotti arrestato in flagranza di reato alcuni dei pusher e sequestrare diversi quantitativi di. Iarrestati (di età compresa tra i 26 e i 67 anni), in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale disu richiesta della locale Procura, sono indiziati diaggravata, detenzione edi sostanze stupefacenti ...

