Su Telegram c’è il modulo (???) per lo sciopero del 15 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Esiste addirittura un modulo per lo sciopero del 15 ottobre. Ma possiamo dirlo che compilarlo non serve a niente? Uno sciopero è una interruzione del servizio prestato che – storicamente – prevede una trattenuta dello stipendio da parte del datore di lavoro. Rappresenta, allo stesso tempo, un diritto del lavoratore, garantito dall’articolo 40 della Costituzione (il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano). Dunque, per quale motivo è stato approntato un modulo per “certificare” l’adesione allo sciopero stesso? Il documento sta circolando nelle solite chat di Telegram che ospitano, da qualche mese a questa parte ormai, tutti gli utenti che si dichiarano contrari alle vaccinazioni e al green pass. LEGGI ANCHE > I no-vax ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Esiste addirittura unper lodel 15. Ma possiamo dirlo che compilarlo non serve a niente? Unoè una interruzione del servizio prestato che – storicamente – prevede una trattenuta dello stipendio da parte del datore di lavoro. Rappresenta, allo stesso tempo, un diritto del lavoratore, garantito dall’articolo 40 della Costituzione (il diritto disi esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano). Dunque, per quale motivo è stato approntato unper “certificare” l’adesione allostesso? Il documento sta circolando nelle solite chat diche ospitano, da qualche mese a questa parte ormai, tutti gli utenti che si dichiarano contrari alle vaccinazioni e al green pass. LEGGI ANCHE > I no-vax ...

the_v_3 : RT @stranierovunque: - Amore, sorpresa! Domani sera ti porto in un posto molto carino... - Ma sei fuori? C'è la diretta telegram dei portua… - alborama : RT @stranierovunque: - Amore, sorpresa! Domani sera ti porto in un posto molto carino... - Ma sei fuori? C'è la diretta telegram dei portua… - Tullio_Filippi : RT @stranierovunque: - Amore, sorpresa! Domani sera ti porto in un posto molto carino... - Ma sei fuori? C'è la diretta telegram dei portua… - virgola09 : RT @stranierovunque: - Amore, sorpresa! Domani sera ti porto in un posto molto carino... - Ma sei fuori? C'è la diretta telegram dei portua… - KyiryuzeroNas : RT @stranierovunque: - Amore, sorpresa! Domani sera ti porto in un posto molto carino... - Ma sei fuori? C'è la diretta telegram dei portua… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram c’è Roma, attenti a quei quattro Giallorossi.net