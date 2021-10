Advertising

FirenzePost : Serra Pistoiese: ritrovato morto l’80enne disperso ricercato da ieri 13 ottobre dai vigili del fuoco -

Si tratta di un ottantenne, del quale si erano perse le tracce dal pomeriggio di mercoledì in località. Il ritrovamento è avvenuto all'alba di giovedì . Funghi, la guida per cercarli ...L'ultimo in ordine di tempo è un uomo di 80 anni che si era recato a cercar funghi nei boschi di. Nel pomeriggio i familiari, allarmati perchè non era tornato a casa e risultava ...Il corpo era poco distante dalla strada. Si tratta di un ottantenne, del quale si erano perse le tracce dal pomeriggio di mercoledì in località Serra Pistoiese. Il ritrovamento è avvenuto all'alba di ...Il Comando di Pistoia aveva allestito un Posto Comando Avanzato in paese che, con le unità TAS (Topografia applicata al Soccorso), e ha coordinato le squadre di terra, unità cinofile e droni morto, di ...