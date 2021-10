Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Meloni non può strappare del tutto con i nostalgici del fascismo: in FdI ce ne sono ancora molti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Giorgia Meloni non si può permettere di strappare fino in fondo con i nostalgici del fascismo. Dentro Fratelli d’Italia ce ne sono molti e portano voti”. Così Andrea Scanzi, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i mercoledì alle 21.25, ha commentato il modo in cui la leader di Fratelli d’Italia ha preso posizione rispetto ai movimenti neofascisti che hanno infiltrato le manifestazioni no Green pass del week end scorso. “Ogni volta che è costretta a prendere le distanze da questi gruppi – ha detto Scanzi – lei fa la stessa cosa che fa Salvini, cioè dire semplicemente: “io sono distante da ogni forma di estremismo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Giorgianon si può permettere difino in fondo con idel. Dentro Fratelli d’Italia ce nee portano voti”. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sututti i mercoledì alle 21.25, ha commentato il modo in cui la leader di Fratelli d’Italia ha preso posizione rispetto ai movimenti neofascisti che hanno infiltrato le manifestazioni no Green pass del week end scorso. “Ogni volta che è costretta a prendere le distanze da questi gruppi – ha detto– lei fa la stessa cosa che fa Salvini, cioè dire semplicemente: “iodistante da ogni forma di estremismo”. ...

