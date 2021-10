Prima udienza sul caso Regeni Il pm attacca | «Gli imputati vogliono fuggire dal processo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si è tenuta oggi, 14 ottobre, ladela carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore Giulionel febbraio del 2016. In aula, davanti alla terza corte d’assise, anche i genitori die la sorella, Paola, Claudio e Irene, già costituite parte civile. Presenti anche gli avvocati dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, che hanno depositato istanza di costituzione di parte lesa. Aci sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse sono, a seconda delle posizioni, di concorso in sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. Il ...