Portuali di Trieste al Governo: "Rinviate l'obbligo e trattiamo" (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Non assicuro uno sciopero a oltranza, ci sono tante teste". Lo ha detto Massimo Giurissevich, un rappresentante del Coordinamento lavoratori Portuali Trieste appena uscito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari che su questo ha convocato una riunione d'urgenza a Trieste nel palazzo del Consiglio regionale. "Continueremo a scioperare, ma non è sicuro sul dopo, dipende anche se il Governo accetterà la nostra proposta di una proroga di 15/30 giorni del decreto per l'obbligo del green pass". "Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque", aveva detto in mattinata Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori Portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto.

