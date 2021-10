Pittoni (Lega): “Con le lauree abilitanti alla professione nessuno scavalcamento” (Di giovedì 14 ottobre 2021) "La legge sulle lauree abilitanti alla professione (non all'insegnamento) in dirittura d'arrivo al Senato, non comporterà scavalcamenti". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, relatore del provvedimento e responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) "La legge sulle(non all'insegnamento) in dirittura d'arrivo al Senato, non comporterà scavalcamenti". Lo dichiara il senatore Mario, relatore del provvedimento e responsabile del Dipartimento Istruzione della. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pittoni (Lega): “Con le lauree abilitanti alla professione nessuno scavalcamento” - mariopittoni : Lauree abilitanti alla professione, Pittoni (Lega): 'Traguardo in vista per il disegno di legge' - Orizzonte Scuola… - michele_pittoni : @Michele87286490 @elio_vito Per conto nostro Salvini può anche uscire dal governo, nessuno ne sentirà la mancanza.… - mariopittoni : Lauree abilitanti alla professione, Pittoni (Lega): 'Traguardo in vista per il disegno di legge' - Orizzonte Scuola… - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Abilitazione docenti tramite Pas e specializzazione sostegno, Pittoni (Lega) insiste: 'Problemi che possono risolversi se… -