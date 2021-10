Pierpaolo Pretelli come Maria De Filippi | è incredibile VIDEO

(Di giovedì 14 ottobre 2021)si è fatto conoscere bene all’interno della casa del Grande Fratello. Ha mostrato un grande talento nelle imitazioni, in questo caso imitaDeDeNel mondo dello spettacolo ci sono tantissimi personaggi. Uno di questi è. Alcuni lo ricorderanno per essere stato un velino di Striscia la Notizia. Da quel momento si è, piano piano, inserito nel sistema televisivo italiano. La partecipazione al Grande Fratello Vip è stata decisiva a riguardo. Nella casa ha mostrato tante cose di lui. Suo figlio, la sua precedente relazione ed ha incontrato l’amore iniziando una relazione con Giulia Salemi. Ma anche dimostrato di essere ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - fairy4Iou : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi GIULIA SALEMI È PIERPAOLO PRETELLI AVETE UNA FORZA IMMENSA IL VOSTRO SORRISO CONTAGIOSO È IL VOSTRO AMORE. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

continua la preparazione per la prossima puntata di Tale e Quale Show , dove il cantante interpreterà Irama. Tra le lezioni di canto e le sedute di trucco, si è concesso un piccolo ...Trae Giulia Salemi le cose sembrano procedere più che bene. I due influencer, che si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip , ormai condividono una ...Pierpaolo Pretelli ha mostrato, durante il GF Vip, un grande talento nelle imitazioni. In questo caso imita Maria De Filippi.Pierpaolo Pretelli si concede un po' di divertimento in vista della prossima puntata di Tale e Quale Show e imita Maria De Filippi ...