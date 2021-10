Ottobre | frutta e verdura del mese da portare in tavola

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 ottobre 2021). La natura intorno a noi si modifica e i banchi dei mercati si tingono di colori caldi che vanno dal giallo all’arancione al marrone. Un pieno di carotenoidi e vitamina C, potentissimi antiossidanti, che ci permettono di affrontare l’inizio della stagione fredda con una marcia in più per prevenire le malattie di stagione come raffreddori, influenza, tosse e mal di gola. La natura in questo periodo ci offre anche alimenti considerati dei veri e propri “comfort food”: basti pensare ai cachi, alle mele e mele cotogne, allasecca. E non è un caso. Alzi la mano chi, con l’arrivo dell’autunno – e soprattutto con il passaggio dall’ora legale a quella solare – non si sia sentita più stanca, malinconica. È una conseguenza della diminuzione dell’intensità e della durata delle ore di luce, condizione che regola anche la secrezione degli ormoni: ...